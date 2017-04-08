中市復興陸橋17日起封閉拆除 鐵工局籲用路人改道

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鐵工局中工處舉辦復興陸橋封閉拆除說明會，市議員邱素貞（右）要求落實交通維護與安全改善。（陳淑芬攝）

中市復興陸橋將於17日起封閉，進行陸橋拆除及平面道路闢建等工程，交通部鐵路改建工程局中部工程處，8日舉辦說明會，向民眾宣導改道行駛，市議員邱素貞要求落實交通維護與安全改善問題，降低交通衝擊。

為配合台中都會區鐵路高架捷運化計畫，復興陸橋預定4月17日上午9時起封閉，進行陸橋拆除及平面道路闢建等工程，並預定於106年6月完成平面道路。鐵工局中工處今天在東區公所舉辦說明會。

市議員邱素貞與會表示，復興陸橋拆除、闢建平面道路，有利地方繁榮發展，但封路施工若無替代道路規劃及清楚的引導標示，對外地用路人恐是一場夢魘，要求主辦機關掌握施工進度與配套計畫，並協請義交於重要路口指揮交通。

鐵工局中工處指出，復興陸橋封閉期間，原本利用陸橋來往復興路四段至南京路的車輛，須提前改道行駛。復興路四段往北方向車輛，建議利用台中路、或大智路，改道行駛建成路，再繞經自由路，左轉行駛復興路五段後，轉入南京路；南京路往南方向車輛則建議利用進德路，繞經自由路後，改道行駛建成路，並右轉行駛台中路或大智路，再轉入復興路四段。

(中時)