3地震襲菲律賓 尚未傳傷亡

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美國地質調查所說，菲律賓今天遭遇3次規模5到5.9的地震，首都馬尼拉民眾紛紛跑出建築避難。目前為止尚無地震造成的損失和傷亡報告。

法新社和路透社報導，美國地質調查所（U.S. Geological Survey）說，地震發生於下午3時08分，震央位於菲律賓主要島嶼呂宋島（Luzon）南方外海，在馬尼拉南方約110公里處。

法新社記者目睹民眾跑出馬尼拉金融區辦公大樓建築。當地「ABS-CBN」新聞網的現場畫面顯示，位於震央附近的八打雁省（Batangas）港口，驚慌失措的人們從碼頭四散逃逸。（譯者：中央社周慧盈）1060408

(中央社)