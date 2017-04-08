小龍女來電 吳綺莉拒見女主因令人心疼
前港姐吳綺莉17年前和武打巨星成龍爆發婚外情，生下「小龍女」吳卓林，先前吳卓林以刑事恐嚇罪報警抓母，又傳吳卓林疑因自殘住院，母女關係陷入冰點，今(8日)港媒報導，吳綺莉最近終於接到小龍女主動來電，但她不急著見女兒，吐露有情緒問題，想求診治好再說。
吳綺莉最近為女兒的事疲於奔命，昨她現身警局報到，透露身上的緊身褲都變鬆垮了，可見爆瘦不少，據香港《蘋果日報》報導，吳卓林入院後因不想見母，吳綺莉便請友人幫忙照顧，自己則是每天與友人、醫護人員聯繫，掌握情況，也曾趁女兒熟睡時進病房探視，母女倆並未正式碰面。
周刊報導，近日小龍女情況穩定，主動打給吳綺莉，使她相當意外，透露吳卓林講話很有精神，至於是否想早日見女團聚？吳綺莉則說近期內沒打算跟吳卓林見面，因吳綺莉有情緒問題，等看醫生改善後再決定。
★再給自己一次機會
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(中時電子報)
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