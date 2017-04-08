《放眼天下》空襲敘 習「大禮」變空氣! 學者：川普讓「煮熟的鴨子飛了」

美國總統川普(左)與大陸國家主席習近平（右）的會面舉世矚目，但美國選在這時候砲轟敘利亞，到底葫蘆裡賣什麼藥？學者專家們深入分析。（圖／美聯社）

中視《放眼天下》4/8精華搶先看。

中視《放眼天下》直播（晚間10點開始）。

習川會登場，川普晚宴上熱情握住習近平的手，轉身卻下達轟炸敘利亞的作戰命令！對美中才剛「破冰」的關係，會不會帶來傷害？中視《放眼天下》來賓亞太顧問趙春山在節目中表示，川普不是故意搞習近平，而是藉機秀肌肉，這個機會是「天上飛來的禮物」。陳一新教授則認為，空襲敘利亞，讓習近平大禮送不出手，川普讓「煮熟的鴨子都飛了！」

學者:4/15若北韓核試爆 川普打不打?! 無限懸念倒數中.....

中視《放眼天下》節目本集深度探討，習川會碰上美軍空襲敘利亞，川普為何選在這個敏感時刻，做了事關重大的決定？戰略專家賴岳謙認為，川普可能要藉空襲敘利亞的軍事行動，嚇唬習近平？這是個相當莽撞的決定！而且空襲敘利亞有諸多後遺症，其中之一就是4月15日，北韓若真的進行核試爆，川普打不打？美國如果真要比照空襲敘利亞模式，對北韓採取打擊行動，經濟學家馬凱認為，打狗沒問主人，大陸面子往哪裡擺？

本集邀請，亞太顧問趙春山、經濟學家馬凱教授、文大政治系特聘講座教授陳一新、實踐大學副教授賴岳謙等重量級專家學者，深入淺出剖析當前局勢。更多精彩國際時事評論，請鎖定每週六晚間10點，中視新聞台《放眼天下》。

(中時電子報)