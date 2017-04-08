回故鄉拉票 詹啟賢：一生重要精華都在台南
國民黨主席參選人詹啟賢8日下午回到故鄉台南拉票，昔日奇美醫院的醫療團隊也到場助陣，立即舉例，他把原來只有300多床的奇美醫院，變成2400多床，這種能力，也能套用在國民黨，更強調他沒包袱、敢改革，最能吸引中間選民。
詹啟賢8日下午在國民黨前台南市黨部主委鄭慶珍的陪同下，前往台南市南區大林新城，與百餘位國民黨員座談，會場由大林新城里長王安國、社區主任委員梁明陪同，因詹啟賢看到昔日奇美醫院10多位同事，也來到會場，遂提到自己42歲從美國回台主持奇美醫院的過程。
詹啟賢說，他一生的最重要的精華，都在台南，42歲由美返回台南，當時奇美醫院還叫逢甲醫院，只有300多病床，員工才幾百個，但他卸任時，奇美醫院已是一家2400多病床、7000多個員工的醫學中心，他勇於改革和大膽用人的能力，也可套用在國民黨改革。
詹啟賢也不忘提醒台南同志，幾組黨主席參選人中，只有他住在台南，他每周都會回家，黨員有任何問題，均可當面與他溝通，只有他當黨主席，才能給黨內2018縣市長候選人加分，他籲請同志注意，9合1大選時，是誰讓國民輸掉大半的江山。
座談會上，有一位民眾提到319槍擊案的前總統陳水扁的槍傷問題，詹啟賢也拿出國民黨前法務長王清峰等人組成的真調會回答，強調陳水扁來醫院前傷口就存在，至於是如何造成的，他也無法回答，放話傷他的同志，是在傷害一個愛國民黨的老同志。
(中時)
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