富邦力求止敗 黃亦志貼紙條打氣

富邦悍將力求止敗，年輕投手黃亦志想出貼紙條鼓勵。(周鎮宇攝)

富邦悍將陷入8連敗低潮，今天休息室內各個衣櫃中也貼上字條，字條中寫著，「從簡單的微笑開始，多微笑好事就會發生，大家加油。」，許多球員都不知是誰貼出，球團工作人員透露，其實是投手黃亦志想的點子。

富邦悍將力求止敗，昨日在休息室外掛上鳳梨，還在賽前拜拜祈福，可惜球隊還是無法止敗，今黃亦志想出貼紙條的點子，並請工作人員貼在每個球員的衣櫃中，他認為，球隊氣氛其實很好，不過期盼透過紙條，能夠帶給球隊上下所有球員正向的力量，一同止敗。

(中時電子報)