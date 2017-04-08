活化城市規劃館 苗栗青年熱舞辦成果展

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苗栗縣政府為建構青創、青農業者販售與交流平台，也提供縣內高中職及大專院校學生社團的展演機會，8日特別與育達科技大學合作，在城市規劃館前廣場辦理「青春舞Young市集暨苗栗高中職與大專校院社團成果展」活動。

這場成果發表會吸引縣內13所大專院校、高中、職等學生齊聚一堂，進行大型舞蹈battle競賽，苗栗縣副縣長鄧桂菊也到場為學生加油打氣。

鄧桂菊說，希望透過學生社團展演結合在地青農市集活動，展現苗栗學子熱情與活力、創造苗栗特有青創商機，同時也鼓勵青年朋友多多造訪城市規劃館青創基地，勇敢追夢、激發創業夢想、築夢踏實。

成果發表會場邊也邀請在地的青創、青農業者設攤，包括「小伴鄉旅」、「山好蜜」、「泳豐農場」等8家業者，提供多樣文創及農特產品。

縣府勞工與青年發展處指出，苗栗縣內過去缺乏一定規模的青創（農）市集，學生社團也沒有適切的展演場合，城市規劃館作為青創基地之一，結合學生社團展演之青創、青農市集系列活動，第一場將於5月上旬登場。

這次的暖身秀也是號召更多青創業者及學生社團加入未來定期活動的行列，讓城市規劃館成為貨真價實的青年創業、追夢發源地。

(中時)