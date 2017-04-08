釣外來種魚換禮券，第一天僅10條上鉤

民眾釣上的泰國鱧魚體型大，也嚴重威脅本土魚種。（池上鄉公所提供）

為了清除外來種泰國鱧魚、琵琶鼠魚等，池上鄉公所8日舉辦「大坡池生態害魚釣除比賽」，釣上指定魚可獲得禮券獎勵，因此吸引許多民眾在池邊垂釣，雖然昨天僅釣上10條外來種魚，不過池上鄉長張堯城表示，公所準備10萬元的禮券，歡迎釣客踴躍爭取。

為了清除外來種魚，前年池上開放釣魚證供鄉民申請釣魚，藉此控制外來種魚數量，不過效果並不顯著，昨天開始垂釣全面開放，只要帶著釣竿就能釣魚，釣到外來種魚，每公斤還能換50元的禮券。

張堯城表示，今天是釣外來種魚開始的時間，只要釣到就能帶著魚在上班時間，到池上鄉公所換禮券，希望能將大坡池的外來種於清除殆盡，如果有需要還會增加禮券數量，禮卷用在鄉內商店消費。

公所指出，今天僅釣到10條魚，數量不如預期，不過泰國鱧魚屬於夜行魚種、琵琶鼠魚都在池底活動，本來要釣上就不太容易，由於夜釣有危險性，公所並不鼓勵，呼籲民眾在白天踴躍前往垂釣。

(中時)