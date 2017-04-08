川習會宣布 建立4個高級別對話機制

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中國大陸外交部長王毅在當地時間7日向媒體說明川習會情況時表示，中美雙方宣布建立外交安全對話、全面經濟對話、執法及網絡安全對話、社會和人文對話四個高級別對話機制。

王毅表示，在會晤期間，雙方啟動外交安全、全面經濟兩個對話機制，重點討論了機制運作方式和工作重點。

大陸外交部官網刊出王毅說明川習會商談的內容。

在中美總體關係方面。中國大陸國家主席習近平表示，合作是中美兩國唯一正確的選擇。美國總統川普表示，美中兩國作為世界大國責任重大，雙方應該就重要問題保持溝通和協調，可以共同辦成一些大事。

雙方商定兩國高層交往計畫。應習近平邀請，川普將於今年年內赴中國大陸國是訪問。兩國元首同意通過會晤、通話、通信等方式繼續保持密切聯繫。

雙方宣布建立外交安全對話、全面經濟對話、執法及網絡安全對話、社會和人文對話4個高級別對話機制。會晤期間，雙方啟動了外交安全、全面經濟兩個對話機制，重點討論了機制運作方式和工作重點。

雙方同意盡早啟動其他兩個對話機制。雙方將開展各領域其他級別的對話接觸，鼓勵各部門加強交流合作。

在經貿議題方面。中國大陸表示，對中美經貿關係中存在的一些問題，雙方應本著平等互利原則，擴大在能源、基礎設施建設等領域務實合作，相互開放市場，推動兩國經貿關係更加平衡發展。

雙方同意將在貿易投資領域深化務實合作，同時妥善處理經貿摩擦，以取得互利互惠的成果。

雙方願加強兩軍交往，深化執法司法、網路安全、追逃追贓、非法移民、衛生等領域的合作。

王毅表示，這次會晤是美國新政府就職以來中美元首首次面對面溝通。雙方認為這次中美元首會晤是積極和富有成果的。會晤為中美關係發展奠定了建設性基調，指明了雙方共同努力的方向。

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普（DonaldTrump）當地時間6日至7日在美國佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部舉行中美元首會晤。1060408

(中央社)