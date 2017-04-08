SVT：瑞典卡車攻擊 凶嫌引爆炸彈失敗
美國有線電視新聞網（CNN）報導，在瑞典斯德哥爾摩發生卡車衝撞行人後被捕的男子涉及恐怖主義罪行，可能正是駕駛這輛失竊卡車作案的凶嫌。同時據報車上查獲1袋炸彈，不過並未成功引爆。
公營瑞典電視台（SVT）根據多名警方消息人士透露的案情報導，作案用卡車上發現有1袋未爆彈，都是一些土製炸彈。
報導中說，這袋炸彈並未成功引爆，不過凶嫌顯然受到因炸彈造成的某種燒傷。
警方發言人艾瑞克森（Mats Eriksson）在有線電視新聞網詢問時表示，並不知道炸彈一事。
這起攻擊案造成至少4人喪生，15人受傷。斯德哥爾摩地方當局說，15名傷者分送當地3家醫院，其中6人已出院，9人現仍住院。
艾瑞克森說，被捕者可能正是開車衝撞行人的駕駛，但警方仍可能有後續逮捕行動。1060408
(中央社)
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