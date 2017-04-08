吳敦義喊話 帶黨走過低潮、重返執政
前副總統吳敦義為角逐國民黨主席，8日二度造訪台南市北區長榮里眷村拜票，以自己一生完整資歷做後盾，在10年前國民黨低潮時接下秘書長職務，開啟國民黨8年執政，向黨員拉票，強調自己有實力再帶黨重返執政。
吳敦義先向眷村黨員打氣，主張國民黨在野不能灰心喪志，要下決心做黨務興革，才能由弱轉強，他以10年前國民黨仍在野時，接下黨秘書長一職，順利將黨推向執政為例，稱是自己交出黨務工作最重要的一張考卷。
吳敦義強調自己一生資歷完整，公務工作從台北市議員、南投縣長、高雄市長、行政院長到副總統，從台灣北、中、南地方，再回到中央政府工作。黨務工作歷任國民黨秘書長與副主席，能力值得大家信任。
質疑現在的國民黨中央與立法院國民黨團、黨中常委的互動都不密切，吳敦義稱擔任黨主席要有能力團結全黨，「做個像樣的在野黨」才能贏回政權。
談到台灣最近的去蔣化、去中國化，吳敦義展現口才天份，「老蔣總統光復台灣，他們憑什麼去蔣」大呼自己已經受不了了，一番激昂的慷慨陳詞獲得眷村民眾的鼓掌。
吳敦義兩次到北區長榮里眷村拜票行程，台南市議員謝龍介全程站台，長榮里里長李新生更以「要選出民進黨最害怕的人選」，推薦里民選擇吳敦義當國民黨主席，帶國民黨2020年重返執政。
(中時)
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