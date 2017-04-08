澎湖縣府社會處召開《勞動基準法新制》座談會

澎湖縣政府社會處為降低《勞動基準法新制》(一例一休)對本縣老人福利機構、身障福利機構及相關醫療機構之衝擊，特於於縣府第二會議室召集衛生局、本縣老人福利機構、身障福利機構及相關醫療機構，共同召開勞動基準法新制座談會，會中針對機構受僱員工權益、輔導機構符合法令規定、機構目前所遇之衝擊等多面向議題提出說明及討論。

勞動基準法部分條文修正案業奉總統105年12月21日華總一義字第10500157731號令公告，有關老人福利機構、身障福利機構及相關醫療機構內工作人員上班、休假均須配合規定辦理，惟查各機構內工作人員目前適用勞基法之規定不一，分別為勞基法第30條、第30條之1及第84條之1等，又因配置人力多寡不一，導制各機構遭遇之問題各異，故為維護本縣各機構受僱員工權益及輔導機構符合法令規定，減少一例一修對機構之衝擊，由縣府老人福利機構、身障福利機構主管機關及醫療機構主管機關邀集勞政主管機關共同辦理勞基法新制宣導座談會，由縣府勞政主管機關說明相關法令並協助機構檢視是否符合勞基法相關規定並協助進行調整，將勞基法新制所生之影響降至最低。

社會處表示，現正於勞基法新制政策推動之過渡期間，縣府方面將站在政策面、實務面積極協助各機構符合法令規定，為將衝擊降至最低，本府社會處訂於4月10日起至6月底，每週一至週五下午1:50分至5:10分止辦理「勞動基準法輔導實施計畫」，歡迎僱主有關勞基法相關問題者，皆可預約報名參加，預約專線為06-9212940，以確保受僱員工之權益，創造職場雙贏。

(中時)