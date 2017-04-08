青春美展 高雄文化中心、大東文化藝術中心登場

青春美展作品呈現的藝術內涵與創作巧思，令人驚豔。（文化局提供）

青春美展即日起在高雄文化中心及大東文化藝術中心登場。（文化局提供）

青春美展作品呈現的藝術內涵與創作巧思，令人驚豔。（文化局提供）

高雄市文化局主辦的「青春美展」，15所學校19個美術與視覺藝術相關科系的畢業生作品，即日起在高雄市文化中心及大東文化藝術中心展出2個月。

文化局長尹立在開幕式表示，高雄近年來除硬體的改變外，軟體內容及人文藝術美學是這個城市轉型非常重要的關鍵，文化局作為文化藝術推動單位，希望將高雄打造成一個最友善創意的城市。

尹立說，過去高雄給人勞動藍領城市印象，如果要翻轉、創新，更應該張開雙臂迎接這些藝術家及設計師們，讓高雄產生一些新的變化，也希望在未來的生活、工作、就業方面，讓高雄成為一個重要的基地。

而目前文化局所推動的一些計畫如：駁二的人才回流計畫、藝術家駐村計畫、駁二共創基地、眷村空間釋放、影視協拍及住宿補貼等，就是由市府提供資源，讓年輕的設計師及藝術家可以來高雄一起努力。

東方設計學院校長吳淑明表示，青春包含活力、創新、自信與陽光，青春美展讓將近20所學校可以互相學習觀摩，也希望文化局能帶領大家一起推動生活美學。

樹德科技大學校長陳清燿表示，學生去年在德國漢堡的設計展中拿到全世界第一，代表藝術無國界。

國立金門大學校長黃奇表示，建築系學生參展，除了呈現其五年來學到的功夫，也讓參觀民眾了解建築設計的觀點及理念。

中華藝術學校校長吳梅嵩認為，高中生能與大學生同場互相觀摩，代表青春就是「敢」，也象徵著年輕人敢於創新、勇往直前的精神。

「青春美展」即日起至6月13日，依參展學校系所的創作屬性，分為「美術類」作品在高雄市文化中心展出，「視覺設計類」則在大東文化藝術中心展覽館展出，藉由不同的展場氛圍與場域特性，營造作品最佳展覽效果，也讓不同區域的居民有機會欣賞來自於不同學校學生的藝術創作成果。

今年參展學校有國立台南大學、國立嘉義大學、國立屏東大學、臺南應用科技大學、南華大學、長榮大學、國立高雄師範大學、國立臺灣藝術大學、樹德科技大學、正修科技大學、國立臺東大學、東方設計學院、國立金門大學等13所大學院校及高雄市中華藝術學校與國立鳳新高中2所高中。

(中時)