與川普通話 沙國王稱許美空襲敘決定
官方沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）報導，美國總統川普與沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（King Salman）通電話，討論美國發射飛彈攻擊敘利亞議題。
根據美聯社，沙烏地新聞社報導稱，昨天這通電話中，沙爾曼為川普這項「勇敢的決定」向他道賀。
沙烏地阿拉伯王國（Saudi Arabia）表示，對「敘利亞政權對其人民犯下的這些罪行」，川普發射飛彈是正確的回應，而「敘國政權之所以犯下這些罪行，是因為國際社會未能加以阻止」。
沙烏地阿拉伯是敘利亞總統阿塞德（Bashar Assad）最激烈的反對者之一，沙烏地支持敘國遜尼派（Sunni）反抗團體，以武裝戰鬥推翻阿塞德。（譯者：中央社廖禹揚）1060408
(中央社)
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