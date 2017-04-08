飛機從螢幕消失 港機場空管系統故障

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耗資15億港元（約新台幣60億元）的香港民航處新空管系統再次發生問題。香港赤?角國際機場今天中午12時左右航機資料從雷達螢幕上消失，導致航班起飛受阻，民航處首度啟用後備系統應急。

綜合香港明報等港媒報導，消息人士指出，這次雷達螢幕資料消失涉及的航機數目較以往多，也讓前線空管人員出現恐慌情緒。

香港新空管系統自去年11月啟用以來，多次發生故障。除飛機自雷達螢幕消失外，也出現飛機「分身」的情形。

民航處成立負責檢討新系統運作的專家小組中期報告日前才公布，確認新空管系統「提供可靠安全及暢順航空交通服務」，主要系統可用度「達國際最佳水準」。

至於新空管系統曾多次出現問題，香港民航處長李天柱說，找到合適解決方案，「問題已經解決了」。1060408

(中央社)