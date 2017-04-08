半夜公墓出沒 警查獲毒蟲
關山警分局延平分駐所副所長林嘉祥與警員王魯膠，昨天凌晨執行巡邏勤務時，發現武陵公墓有一名男子坐在機車上，員警察覺有異下車盤查，機車前方置物籃竟然就放著自製毒品吸食器，草叢中還有一把自製獵槍，立即將他移送法辦。
「這麼晚怎麼會坐在這裡？」警方巡邏經過公墓時，發現男子坐在機車上行跡可疑立即上前盤查，果然發現毒品吸食器、自製獵槍，男子對於警方的盤查支吾其詞，只能坦承剛吸完毒在機車上休息，才要入山打獵，不過還沒入山就先進警局。
由於男子有原住民身分，獵槍雖未依規定申請，因此予以行政裁罰，但吸食毒品已經違反毒品管制條例，警方昨天採尿送驗後，將全案移送地檢署偵辦。
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(中時)
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