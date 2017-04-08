博弈條款 綠營反賭藍營反對刪除
立委提案刪除離島建設條例中的博弈條款。民進黨團書記長李俊俋表示，反賭立場很清楚，草案可等到委員會審議時再討論；國民黨團總召廖國棟說，應繼續留著，給離島一個機會。
民主進步黨籍立法委員林靜儀表示，離島建設條例自98年增訂「博弈條款」，民意走向及區域內產業趨勢都不支持博弈，「3度公投可謂一無所成，徒然耗費行政資源、撕裂地方和諧」，因此提案刪除博弈條款。
民主進步黨立法院黨團書記長李俊俋表示，民進黨基本上是不希望有賭場，立場非常清楚，過去是認為有誘因，但誘因是否還存在，值得討論；這還是個別委員意見，草案到時候在委員會審議時，再行討論。
中國國民黨立法院黨團總召廖國棟表示，當時通過離島博弈條款主要是要方便管理，博弈對社會最大挑戰就是管理，稍有缺漏就會造成社會傷害；博弈公投沒有通過表示還沒共識，他並不贊成把條文移除，「應繼續留著，給離島一個機會」。
國民黨立法院黨團首席副書記長林為洲說，既然已經形成法律，若要刪除須尊重離島民眾表達意見，法律一段時間做修改是很正常，「要修改是持開放態度」，但要多尊重離島居民及立委的意願，由他們來提案會比較適當。
來自連江縣的國民黨立委陳雪生表示，離島要做博弈不容易，大陸也反對，甚至不惜斷掉小三通；民主國家「廢這個有什麼意思？沒必要」，有一天離島活不下去不搞博弈，要搞什麼？如果把金門、澎湖、馬祖好好建設起來，就不會想到博弈，「我不主張廢掉」。1060408
(中央社)
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