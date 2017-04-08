5月森鐵郵輪列車 探訪鄒族樂野部落
台鐵5月安排5梯次阿里山森林鐵路郵輪式列車「森活樂優遊」，將帶旅客探訪阿里山鄒族樂野部落，每梯次限量100名。
台鐵說，「優遊吧斯阿里山鄒族文化部落」座落在海拔1300公尺的阿里山樂野部落，優遊吧斯（YUYUPAS）是鄒族語，涵義代表著四季富有，內心富足與擁有一顆喜樂、善良、分享及平安的心，走一趟優遊吧斯可更認識鄒族這個英勇的原住民族。
這趟行程也將安排「雅吾瑪斯步道」，在茶園包圍下順著雅吾瑪斯溪而走，步道路徑旁的竹林、原始森林、巨藤、老茄苳樹綠意盎然，溪流生態豐富，戰功石記載著老祖先驍勇善戰的事蹟，值得細細品味。
森鐵「森活樂優遊」郵輪式列車套裝行程均一售價新台幣1200元，內含森鐵嘉義站至奮起湖站去回程票價、「優遊吧斯阿里山鄒族文化部落」門票、中餐（素食請電洽站務人員另行備餐）費用及導覽解說費用，未滿6歲孩童不佔坐位者，可免購票乘車，但午餐費用另計。
套裝行程售價不包含接駁遊覽車費用，旅客抵達奮起湖車站後，搭乘接駁遊覽車費用為每人250元（不分孩童及敬老，單一均價）。
森鐵「森活樂優遊」郵輪式列車，5月3日起至31日，每逢週三行駛，即日起旅客可直接上台鐵網站訂票。1060408
(中央社)
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