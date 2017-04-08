趙天麟公益完跑 高雄梓官跑到橋頭
民進黨立委趙天麟所發起的大高雄38區公益完跑，8日從梓官跑到及橋頭，近千位跑友共襄盛舉，趙天麟循例將測得完跑者心跳指數等同金額，以「心跳存摺」捐贈給蚵寮國中校務基金做為推廣社區營造規畫使用。
路跑特別邀請到梓官區長蔣金安、橋頭區長陳振坤、《透南風雜誌》總編輯余嘉榮、蚵寮漁村小搖滾總幹事林賢郎，與蚵寮國中長鄭元順，在起跑點主持鳴槍起跑。
抗癌鬥士楊明達與高雄都會長跑協會張次福會長更擔綱陪跑嘉賓，和進擊的紅螞蟻隊伍，一起用雙腳做公益路跑由從魚米之鄉梓官起跑，沿途經過朝氣蓬勃的漁村、綠意盎然的西瓜田，最後抵達保留超過百年歷史的橋頭糖廠，跑友們一起用雙腳感受高雄漁業與農產的真切質樸。
為響應城鄉再造，趙天麟這次將跑友心跳數所轉換的心跳存摺公益捐款，全數捐給在地蚵寮國中校務基金推廣社區營造規畫使用。
趙天麟表示，「蚵寮漁村小搖滾」藉由返鄉青年的努力，成功的讓更外地人認識蚵仔寮這個地方；這次透過公益捐款希望成為社區的種子，號召大家化力量為行動力，一起回鄉共襄盛舉，繼續支持在地社區營造。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。