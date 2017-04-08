趙天麟公益完跑，高雄梓官跑到橋頭

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近千位跑友共襄盛舉，與趙天麟一起用腳作公益，也體驗農漁村村之美。（趙天麟辦公室提供）

趙天麟公益完跑，心跳多少就捐多少。（趙天麟辦公室提供）

民進黨立委趙天麟所發起的大高雄38區公益完跑，8日從梓官跑到及橋頭，近千位跑友共襄盛舉，趙天麟循例將測得完跑者心跳指數等同金額，以「心跳存摺」捐贈給蚵寮國中校務基金做為推廣社區營造規畫使用。

路跑特別邀請到梓官區長蔣金安、橋頭區長陳振坤、《透南風雜誌》總編輯余嘉榮、蚵寮漁村小搖滾總幹事林賢郎，與蚵寮國中長鄭元順，在起跑點主持鳴槍起跑。

抗癌鬥士楊明達與高雄都會長跑協會張次福會長更擔綱陪跑嘉賓，和進擊的紅螞蟻隊伍，一起用雙腳做公益路跑由從魚米之鄉梓官起跑，沿途經過朝氣蓬勃的漁村、綠意盎然的西瓜田，最後抵達保留超過百年歷史的橋頭糖廠，跑友們一起用雙腳感受高雄漁業與農產的真切質樸。

為響應城鄉再造，趙天麟這次將跑友心跳數所轉換的心跳存摺公益捐款，全數捐給在地蚵寮國中校務基金推廣社區營造規畫使用。

趙天麟表示，「蚵寮漁村小搖滾」藉由返鄉青年的努力，成功的讓更外地人認識蚵仔寮這個地方；這次透過公益捐款希望成為社區的種子，號召大家化力量為行動力，一起回鄉共襄盛舉，繼續支持在地社區營造。

(中時)