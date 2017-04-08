女子從圖書館墜落不治 嚇壞路人

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桃園市龜山區圖書館今天傳出女子從3樓墜樓身亡意外，嚇壞路人，龜山分局獲報後趕抵拉起封鎖線，至於意外發生主因仍待進一步釐清。

警方根據報案者表示，31歲邱姓女子下午疑似從圖書館頂樓墜落地面。路過的民眾，指稱當時聽到一聲巨響，沒想到是女子墜落。

桃園市政府消防局表示，位於龜山區自強南路的龜山圖書館下午4時9分，傳出有女子從3樓墜落地面，立刻出動救護人員前往支援，並將女子進行頸圈、長背板固定，後送聖保祿醫院。

但消防局表示，女子傷重，送醫前已經沒有生命跡象。

警方已確認女子身分，並通知家屬前往確認，至於意外發生主因，仍待警方進一步調查。1060408

(中央社)