鯤喜灣樂活文化季 正式展開

「2017年鯤喜灣樂活文化季」，8日上午在四鯤鯓龍山寺揭幕，市長賴清德（中）帶頭敲響鑼鼓後，宣告活動正式展開。（黃文博攝）

外地人到台南旅遊，均偏重市區幾處古蹟，殊不知最南端的黃金海岸附近，也有可以悠閒觀光的聚落文化，「2017年鯤喜灣樂活文化季」，8日上午在四鯤鯓龍山寺揭幕，由市長賴清德帶頭敲響鑼鼓後，宣告活動正式展開。

已經連續舉辦7年的鯤喜灣樂活文化季，於8、9兩日在南區鯤鯓、喜樹及灣裡等多地同時展開系列活動，主場在四鯤鯓龍山寺前，另外喜樹老樹、喜樹路340巷及灣裡，也規畫有親子、體育、表演及特色小旅行等系列活動。

賴清德表示，鯤喜灣樂活文化季是南區一大盛事，今年主場的鯤鯓，有龍山寺的宗教文化，富有風味的傳統閩南建築，地方蚵仔產業特色，以及四鯤鯓紅樹林的自然景觀，相當值得鄉親與民眾到此一遊，欣賞鯤鯓多元的風貌。

區公所也表示，文化季自舉辦以來，深受地方居民期待，透過多元化活動設計，讓在地民眾與觀光旅客在參與中能深入地方，瞭解鯤喜灣風貌。

今年度規畫有「單車暢遊鯤喜灣」，並提供單車出借服務以串連起整體活動，希望參加民眾透過慢遊方式，細細品味鯤鯓、喜樹及灣裡各地特色、欣賞表演及體驗特色旅行。

公所設計有集章抽獎活動，參與活動者將有機會獲得單車、文創商品、鯤喜灣三酥美食等贈品。

(中時)