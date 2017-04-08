福爾摩沙盃全國太極拳賽 近千名武林高手墾丁競技
2017年福爾摩沙盃全國太極拳錦標賽，今天在墾丁福華飯店舉行，賽程共2天，全國近千名太極拳高手齊聚比畫太極刀、劍、拳、推手等競技，藉由相互切磋精進武藝；選手中最高年齡達75歲，最小則是13歲國中生，當中還有來自日本、印尼等國外好手，是近年來參加人數最多的一次，而比賽氣氛也格外熱鬧。
主辦單位為讓太極拳更加生活化及趣味性，太極拳高手將在今晚8時於墾丁大街舉行揮刀舞劍快閃活動，讓太極拳運動也能像嘉年華會一樣趣味和快樂，歡迎大家前往觀賞及加油。
主辦單位也指出，參與福爾摩沙盃全國太極拳錦標賽的選手，不分老幼及國籍，特別彰顯了太極拳的學習不受到年齡、人種的限制，是人人都能快樂的學習、培養出良好體魄的優良運動。
台灣太極拳總會理事長梁綉金表示，歷年的比賽多數在體育館舉行，屏東縣選擇了一個好山好水好風光的墾丁舉辦競賽，場地更安排在五星級飯店舉行，讓全國的選手都能在青山綠水中表現出更好的成績，而參加的選手也是近年來最多的一次，讓這次的競賽格外的熱鬧。
屏東縣體育會太極拳委員會主委劉玉霞指出，接辦這次的全國競賽感謝許多的單位和人員的協助，才能完成這次不可能的任務，希望藉由大家相互切磋，讓武藝更加精進。
(中時)
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