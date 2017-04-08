為感謝武德宮財神 台中青年丁子恩徒步千里赴北港進香

丁子恩（左）徒步環島1000公里，抵達北港武德宮財神廟謁祖進香。（張朝欣攝）

雲林北港鎮武德宮財神廟信徒丁子恩，為感謝財神爺保佑事業順利，1個月前背著財神爺神尊從台中出發，徒步環島台灣1000公里，8日抵達武德宮謁祖進香，用堅定的意志與行動，展現年輕一輩的宗教熱情。

28歲的丁子恩在台中豐原從事餐飲業，4年前迎請武德宮財神分靈回家供奉，從此事業蒸蒸日上，於是發願徒步環島回祖廟進香，上個月9日用竹架背著財神爺神尊從豐原出發，友人呂振豪則開車載著自家財神隨行。

丁子恩與呂振豪從彰化一路往北而行，經由東部繞到南部，今天上午10點30分抵達北港武德宮，受到廟方熱烈歡迎，許多信眾爭相合照，2人依古禮到廟內參拜謁祖，將停留至17日再返回豐原。

丁子恩表示，他希望用不一樣的方式來感謝財神爺的保佑，因此決定趁著年輕徒步環島進香，一開始父母並不支持，認為會影響餐廳經營，但他告訴父母這是他對財神爺的承諾，且希望藉此向自己挑戰，最後終於感動父母。

武德宮主委林安樂說，武德宮信眾平均年齡約30歲，在無人號召下，近年來許多年輕人以最傳統、最辛苦的徒步方式，展現對財神信仰的熱情與虔誠，丁子恩徒步進香超過1000公里，是路程最遠的一次。

(中時)