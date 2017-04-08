中市高空作業車班成軍
中市建設局動用了第二預備金4950萬元，採購11台高空作業車，今（8）日舉行交車典禮，並安排區公所工班人員接受專業的修樹訓練，取得修剪證照，一支由24人及4部高空作業車、2部抓斗車組成的修樹工班精銳部隊也一起亮相成軍。
市長林佳龍出席交車典禮時表示，都市路樹問題困擾地方許久，每當颱風來襲，落葉及樹木斷枝不僅破壞市容景觀，也會造成地方交通與環境危險，市府聽到地方聲音，因此特別動用第二預備金，採購11台高空作業車，其中8台分配給8區，3台建設局留用，讓地方問題可以透過區公所直接解決，縮短城鄉差距，強化地方自治。
林佳龍接著說，有時也會因為修剪路樹受到市民責難，因此市府早在去年5月也委託台中市景觀工程商業同業公會辦理高空作業訓練課程，輔導人員取得專業證照，提升修樹效率與安全。同時，也保障工作人員基本薪資，美化市容景觀，打造宜居城市。
建設局指出，已舉辦4梯次的「景觀樹木修剪認證考試」，累計受訓的454人中，已有236人取得樹木修剪證照，平均錄取率約52%。高空作業車及工班人員平時執行修樹工作，災害時統一調度，做為道路搶通、市容清理復原之用。
(中時)
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