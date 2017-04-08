林心如素顏直播 Q彈嫩肌像少女美翻！

林心如沒上底妝開直播，好膚質被狂讚。（圖／取材自林心如臉書）

林心如近日復工。（圖／中時資料照）

女星林心如年初生下愛女，產後一段時間沒公開露面，近日復工亮相，身材神速恢復，昨（7日）難得在臉書直播和粉絲互動，並放送化妝過程，讓人見識到如少女般的Q彈嫩肌，被狂讚皮膚超好！

林心如昨早上趁上工前的化妝時間，在臉書開直播和大家聊天，雖一旁化妝師忙著替她種睫毛，眼妝已算半完成，但林心如也自曝她只先擦保養品，還沒上底妝，露出無瑕疵美肌，好膚質宛如少女，被網友大讚超美，看到有人誇她「為什麼臉上完美成這樣」，林心如則謙虛說表示休息蠻久，所以皮膚狀況還不錯。

另外，林心如透露她最近開始做一些有強度的運動，因為產後仍有一些體重沒有下去，但又因久沒運動，現動起來有些辛苦。和大家話家常的全程，林心如不時哈哈大笑，直爽個性依舊沒變，讓粉絲期待日後能多看到女神開直播。

(中時電子報)