雲林家扶參訪毛巾工廠 了解地方產業

雲林家扶中心8日舉辦「懷舊微旅行、毛巾親子情」活動，安排80名家長與孩子前往虎尾鎮金鵬巾緻親子會館與堀頭社區，透過DIY縫製毛巾玩偶與探訪社區長輩，了解地方傳統產業與人文風俗。

「懷舊微旅行、毛巾親子情」活動在雲林家扶虎尾區副主委李萬吉號召下，虎尾獅子會、虎女獅子會、金鵬巾緻親子會館及堀頭社區發展協會共襄盛舉。李萬吉表示，堀頭社區是雲林毛巾發源地，金鵬巾緻親子會館以「家」概念建造，讓家扶家長與孩子更能感受到家庭的溫馨與和諧。

(中時)