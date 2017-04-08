藏金閣今開賣 課桌椅改製穿鞋椅熱銷
南市環保局藏金閣今開賣，推出數項師傅創意品，一樣熱銷，由廢棄課桌椅改製的穿鞋椅熱銷，1000多元可當穿鞋椅也可當戶外乘涼椅，多種用途；各大品牌二手腳踏車8台，20分鐘搶拍完畢；鋼琴則每月必賣必夯，今拍賣加平日賣百餘件，所得近20萬元。
近期逛藏金閣的民眾越來越早起，7點半開門即有民眾等在門口，細問之下，是早上運動的夫妻檔，運動完即繞來藏金閣買腳踏車，平日都是走路運動，聽聞藏金閣二手腳踏車便宜且性能也不錯，夫妻倆偶爾換換運動方式，增加樂趣，另一位女士為北部人，每月都會南下探望父母，出門都坐計程車，來看到藏金閣的二手腳踏車，1000-2000元，直呼便宜，若一年下來就讓他省得不少車費，且有益身體檢康，一舉數得。
近期的熱銷還有便宜有漂亮的鋼琴，一位台北柯小姐跟老公今來台南玩，在媒體看到藏金閣的二手鋼琴俗擱大碗，特地來瞧瞧，一看比玩具還便宜，才底價2000元，二話不說馬上競標買下，回家當玩具樂器隨意玩玩都物超所值，等買下才想到該如何運回去，傷透腦筋，還請藏金閣協助尋找搬家公司，還特地找上上次基隆買了3台鋼琴的民眾幫忙提供，還說藏金閣的魔力實在太大了，不買真的太可惜了。
環保局表示藏金閣的二手家具已深受民眾的信任與喜愛，環保局未來會秉持搖籃回到搖籃的的中心思想，環境保護的理念，將各式二手家具及資源回收物品賦予不同嶄新的價值及創意，也呼籲民眾加強資源回收，讓垃圾減量達到最高效能，為我們自己的環境盡一份心力。
(中時)
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