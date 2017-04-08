球后出馬必爭冠 戴資穎逆轉成池鉉
加冕世界球后之後，台灣「羽球一姐」戴資穎參賽必打入冠軍戰的優良紀錄，這次在馬來西亞頂級超羽賽繼續保持。8日首局小戴雖然錯失4個局點，仍在後兩局穩住陣腳，力戰62分鐘以20比22、21比13、21比12淘汰韓國一姐成池鉉，殺入9日的女單冠軍戰。
戴資穎自從去年11月下旬香港超羽賽奪冠，登上女單世界球后之後，出征年終總決賽、全英公開賽都抱回后冠，這次在大馬則是連續第2年挺進決賽，她將與日本奧原希望與西班牙前世界球后馬琳的勝方爭冠。
成池鉉和戴資穎此前交手過20次，是小戴生涯最有緣的對手之一，也是小戴登基之後，唯一擊敗過現役球后的對手。不過那是去年年終總決賽的分組預賽，小戴後來在冠軍戰復仇成功，今年全英決賽也由小戴逆轉奪勝封后。
大馬4強遭遇，成池鉉一開賽狀況絕佳，以零失誤表現取得6比0領先。不過小戴開始祭出怪招，擾亂成池鉉節奏，包括原本要打後場直線，突然運用時間差二次攻擊，打成對角直接得分，回敬6比0猛攻追成10平。
隨後雙方展開拉鋸，小戴在15比16落後時突然連得5分，取得4個局點，未料此時她開始失誤，包括兩次後場拉球過長出界，4個局點全部花光，最後下手回球掛網，以20比22丟掉首局。
小戴首局該贏未贏，所幸後兩局展現應有實力，不曾讓成池鉉取得過任何領先。即使決勝局前半回到首局開局不順的半場，仍以5比0開局強攻奠定勝基，以一路領先之姿逆轉勝出，也把生涯對戰優勢拉大到12勝9敗。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。