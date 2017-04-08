僅靠1支手機 警助聽障童找到爸
怎會有小朋友獨自走夜路？中市四分局南屯派出所員警日前夜間巡邏時，發現過環中路的黎明路上，一位7歲男童正獨自於黎明路上往市區方向行走，員警上前詢問男童均沈默以對，疑是聽力受損，幸好男童手握一支手機，依手機聯絡電話，聯絡到男童父親，順利幫男童找到爸爸。
警方指出，那路段是重劃區，四周都是空地，僅用鐵皮圍牆隔絕馬路，並無人行道，男童走在機車道上狀似危險，看到男童握有一支手機，於是告知「警察叔叔會幫你找到爸爸」只是男童均沈默無回應，見當時氣候寒冷，姚敦賓、林貞伶2位警員於是將他載往派出所，途中林員並拿出糖果安撫他，但男童對於警方的問題始終均無反應，所幸透過男童手持的手機順利聯繫到位於家中的父親，當警車行至派出所，焦急的男童父親早已在門口等候，原本面無表情的男童，見到父親馬上露出笑容，與爸爸擁抱。
男童魏姓父親表示，兒子從小就聽力受損，平常會戴助聽器，但這次迷路則沒戴。因為最近剛好在搬家，自己暫時住在舊家，男童與媽媽則先睡在新家，兒子平時都會用媽媽手機的通訊APP與他聯絡，兒子當時應該想要找他，所以帶著手機出門，幸好警方及時發現兒子，讓他和孩子母親鬆一口氣。
南屯派出所所長楊錫洲表示，警方呼籲民眾應多加留意家中幼童，需要較多的關懷與照顧，切莫因一時的疏忽，而造成不幸的憾事。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。