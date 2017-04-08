僅靠1支手機 警助聽障童找到爸

警方在黎明路上發現男童，任憑怎麼問，男童總是沈默以對。（黃國峰翻攝）

警察叔叔問話，男童均無回應，見到爸爸終於露出笑容。（黃國峰翻攝）

怎會有小朋友獨自走夜路？中市四分局南屯派出所員警日前夜間巡邏時，發現過環中路的黎明路上，一位7歲男童正獨自於黎明路上往市區方向行走，員警上前詢問男童均沈默以對，疑是聽力受損，幸好男童手握一支手機，依手機聯絡電話，聯絡到男童父親，順利幫男童找到爸爸。

警方指出，那路段是重劃區，四周都是空地，僅用鐵皮圍牆隔絕馬路，並無人行道，男童走在機車道上狀似危險，看到男童握有一支手機，於是告知「警察叔叔會幫你找到爸爸」只是男童均沈默無回應，見當時氣候寒冷，姚敦賓、林貞伶2位警員於是將他載往派出所，途中林員並拿出糖果安撫他，但男童對於警方的問題始終均無反應，所幸透過男童手持的手機順利聯繫到位於家中的父親，當警車行至派出所，焦急的男童父親早已在門口等候，原本面無表情的男童，見到父親馬上露出笑容，與爸爸擁抱。

男童魏姓父親表示，兒子從小就聽力受損，平常會戴助聽器，但這次迷路則沒戴。因為最近剛好在搬家，自己暫時住在舊家，男童與媽媽則先睡在新家，兒子平時都會用媽媽手機的通訊APP與他聯絡，兒子當時應該想要找他，所以帶著手機出門，幸好警方及時發現兒子，讓他和孩子母親鬆一口氣。

南屯派出所所長楊錫洲表示，警方呼籲民眾應多加留意家中幼童，需要較多的關懷與照顧，切莫因一時的疏忽，而造成不幸的憾事。

(中時)