澎湖夏宴 阿公阿嬤精彩演出
澎湖白沙樂齡中心的阿公阿嬤，今天在高溫下，打赤膊賣力的演出「澎湖夏宴」歌舞，成為白沙國中71年校慶暨社區聯合運動會中的焦點。
澎湖縣長陳光復今天也參加了白沙國中校慶與社區聯運，對學校師長平時用心教導和社區對校務推動的大力支持，提供極佳的學習環境，讓孩子得以快樂學習與成長，表示肯定。
澎湖白沙國中校長仰瓊宜表示，白沙國中前身的白沙縣中第一屆畢業校友，也是學校老師，現年85歲的林丙寅老師今天也抱病參加校慶，最為感人。
白沙國中校慶與社區聯合運動會，由校長仰瓊宜及家長會長宋榮華共同主持，除有各年級與社區田徑賽事外，並安排有學生旗幟、扯鈴、熱舞表演，其中白沙樂齡中心的阿公阿嬤們表演「澎湖夏宴」，將澎湖特有的海鮮美食等，透過歌舞賣力的演出，贏得滿場掌聲，為活動掀起另一波的高潮，氣氛相當熱鬧。1060408
(中央社)
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