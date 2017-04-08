富邦拚止敗 前5局0比6落後中信

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蔣智賢今面對富邦悍將，首局就敲出滿貫炮，率中信取得領先。(中央社記者張新偉攝)

苦吞8連敗的富邦悍將，今在新莊棒球場繼續迎戰中信兄弟，結果首局洋投神盾就遇到亂流，被蔣智賢轟出滿貫炮，加上打線前5局受制於中信洋投伍鐸壓制，5局結束以0比6落後。

中信兄弟昨役順利中止連敗，此一首局挾帶氣勢，繼續展現猛力炮火，趁著神盾控球不穩，投出2次保送，陳子豪適時補上安打形成滿壘，隨後蔣智賢依傍充滿貫炮，打進4分。

第4局中信持續進攻，同樣從保送開始，緊接著王勝偉、張志豪與陳子豪接連敲安，為球隊再添2分，擴大領先優勢。

中信洋投伍鐸，此役前5局投球，雖被擊出6支安打，不過投出3次三振，加上製造兩次雙殺化解危機，繳出無失分表現，率中信5局結束以6比0領先。

(中時電子報)