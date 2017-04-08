被老闆罵心情差 尾隨美女回家凹「想認識」
31歲陳姓女子上月30日晚間返家途中，遭40歲劉姓男子跟蹤尾隨至新北市永和住家樓梯間，所幸剛好被陳父撞見，當場斥喝「你要幹嘛？」劉男嚇得逃離現場，警方獲報循線約談劉男到案，他坦承，被老闆罵心情不好，看到美女只是想要認識一下。警訊後依非法侵入住宅罪及違反社會秩序維護法函送法辦。
警方調查，陳女任職媒體產業，上月底晚間11時許返家途中，回到永和住家巷口時，驚覺有人騎機車尾隨，陳女嚇得衝回家，沒想到，劉男持續尾隨跟入公寓樓梯間，正巧，陳父正要下樓當場痛斥劉男，他才嚇得逃離。
永和警分局永和派出所獲報循線約談劉男到案，他坦承跟蹤辯稱，當天因被老闆罵心情很差，從土城騎乘機車行經永和時，看到路邊落單的陳女，覺得她相當漂亮，才會尾隨「想要認識！」警訊後依非法侵入住宅罪及違反社會秩序維護法函送法辦。
(中時)
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