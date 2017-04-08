響應世界健康日 大同推健康飲茶觀
嘉義市大同技術學院茶文化與事業經營學士學位學程響應「世界健康日」及推廣健康飲茶觀念，今在檜意森活村設置茶席，學生循古禮向遊客奉茶，喚起台灣古早人情味，一個上午就奉了1250杯。
茶文化與事業經營學士學位學程主任方婷婷表示，自2011年成立該科系以來，響應世界健康日推廣全民喝茶的健康觀已有6年時間，一方面主要是宣傳「多多喝茶，健康多多」的觀念，另一部分則是讓學生透過奉茶，將所學學以致用，提早讓學生為職場接軌。
方婷婷說，早期台灣社會都會有人在路邊奉茶，展現濃厚人情味，對比現今服務業追求以客為尊的導向，也需有相同熱情，因此學生進行奉茶儀式，對於未來就業、實習都是一大幫助，遊客則可以回顧古代的人情味。她說，一個上午學生就奉了1250杯，顯示大家對喝茶都是很樂意、不排斥，未來仍將持續推廣。
近7、8名大同學生在現場微彎著身軀端著茶，一一向來往遊客奉茶「您好，請喝茶」，方婷婷說，奉茶微彎著腰有著謙卑的含義，同時也勉勵學生要有謙卑的學習態度。
(中時)
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