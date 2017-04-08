史博威守住滿壘危機 桃猿2比1領先獅隊
8連勝的Lamigo桃猿，今天（8日）繼續作客台南球場交手統一獅，桃猿先發洋投史博威前5局僅失1分，而獅隊福瑞多雖前5局飆出6K，但猿隊在2上掌握機會打下2分，前5局打完，桃猿2比1領先統一。
面對獅隊先發福瑞多，桃猿在2局上靠朱育賢的保送展開攻勢，陳俊秀敲出德州安打後，桃猿攻佔一、三壘，林承飛擊出中外野方向的高飛犧牲打送回第1分，梁家榮再適時補上中右外野方向的二壘安打，幫球隊打下2比0領先。
3局上獅隊掀起反攻，先靠兩次保送上壘，2出局一、三壘有人的局面下，陳鏞基擊出游擊方向的內野安打，獅隊追回1分。桃猿先發史博威接著在5局下2出局後連投3次保送製造滿壘，但成功讓唐肇廷擊出滾地球出局，獅隊無功而返。
(中時電子報)
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