全國私校產業工會成立 促保障私校教職員權益
全台私立的大專與高中職、國中、小學校共361所，私校教職員的權益經常在董事會的營利考量下遭犧牲，在年金改革的環境下更嚴峻，全國私立學校產業工會8日成立，由嘉南藥理大學專任老師尤榮輝擔任理事長，第一步將推動私校老師退休年金修法。
歐美先進國家的一流學校均為私立學校，台灣每10個大學生中，就有7個就讀私立學校，私校擔負全台高等教育大部分責任，卻在政府漠視下，淪為次等學校，一群私校教職員8日齊聚台南，成立全國私立學校產業工會，62位創始會員來自全台各私校，期待透過組織挽救日益敗壞的私校教育。
全台大專、高中、職、國中、小各級學校共有361所私校，私校學生110萬名，私校教職員5萬6000人，受到少子化影響，全台私校都陷入招生危機，其中以後段班的科技大學處境最艱難，這群教職員連帶受到校方「沒學生就沒工作」的招生壓力陰影。
「曾有同校兩名科大的老師，為了搶一名高職生的畢業證書，當場吵了起來」尤榮輝感嘆私校老師變成招生業務員的情況越來越嚴重，很多私校老師私下聚會，聊的都是招生話題。
尤榮輝曾是全國教師會總聯合會副秘書長，他發現該會9成5會員由公校老師組成，不夠了解私校老師遭遇的問題，在私校議題上推動起來更是綁手綁腳。
尤榮輝決定召集全台的私校老師，另立工會，未來相關政策由新工會負責奔走遊說民代，促成修法，私校老師遭遇的個案仍由全教總各縣市組織負責照顧，兩會彼此仍是夥伴關係。
新工會8日成立後，今年努力主軸是私校教職員的年金改革修法，設法提高私校教職員的退休年金。接下來嘗試在私校法二讀時推翻民進黨版本，努力使校方財務、資訊透明化，例如公開學校董事會議紀錄等工作。
(中時)
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