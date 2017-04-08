健康人道雞蛋 全台只佔5％

人道飼養生蛋雞，雞隻可接觸地面，生長環境符合人性且健康，但成本極高（陳志東攝）

格子籠養雞，雞隻無法轉身，較不人道也不健康（陳志東攝）

針對動保團體控訴麥當勞使用殘忍「格子籠」雞蛋，全台第一家人道飼養生蛋雞的苗栗西湖五湖畜牧場女主人賴淑雲說，目前全台人道雞蛋市佔僅約5％，其它還都是傳統巴達利籠（Battery cage）格子籠，因為生產成本實在差太多。

賴淑雲表示，一棟格子籠可養9千到1萬隻生蛋雞，同樣空間人道飼養只能養4500隻，相差一倍有餘，但更重要是人力付出。透過人道養雞，一坪大約只能養20隻雞，雞會到處下蛋，1萬5千隻雞的場地中，每天要花4、5名人力從早到晚撿蛋，最多只能撿到數千顆，但格子籠養雞，1天1名人力從頭走到尾，無需彎腰，就可撿上2萬顆雞蛋，能創造更大經濟效益。一般雞蛋每斤約30元，人道雞蛋每斤約70到100元。

格子籠養雞是將小雞在17週大時就送進只如A4紙張般大小的金屬格子籠裡，每個雞籠關2隻，從此只能一頭喝水吃飼料，另一頭生雞蛋，一輩子無法再接觸地面，也無法再展翅，無法轉身，期間雞隻常會因翅膀或爪子卡在籠子裡無法動彈，雞場人工極少、雞又太多，往往無人援救而活活渴死或餓死。

僥倖沒死的，在經過約15個月的產蛋高峰期後，會被強迫間歇性禁食斷水將近20天以強制換羽，改變體內激素，創造另一波產蛋高峰。熬不過的，就此死去，熬的過的，繼續產蛋，直到體內所有鈣質耗盡，生下充滿皺折的「老母雞最後一顆蛋」後，就送進屠宰場或製成雞精，創造最後一波經濟價值。

人道飼養就是將雞放養於平地，不強制換羽，提供充足的飼料與飲水，雞隻生長環境較符合人性且健康，簡單來說就是「阿嬤的養雞法」，但缺點是人力與土地成本高昂，因此較少雞場採用。

以美食觀點來說，人道雞蛋因為雞隻健康、抵抗力較強，因此不用打藥，而且蛋殼硬度夠、Q度足、濃稠度高，通常常溫下就可放置1個月，放入冰箱可保存2個月，且雞的一生過得比較人道，是文明社會該走的方向。

(中時)