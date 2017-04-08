汛期將至，行政院南服中心邀集中央與地方加強整備。（黃文博翻攝）

由於極端的降雨造成複合型土砂災害，衝擊與後續之影響，超出現有的警戒、預報與應變機制所能處理的範疇，行政院南部聯合服務中心為加強高雄市桃源區勤和里荖濃溪、玉穗溪與布唐布納斯溪在台20線高架化後周邊安全應變能力，7日由黃義佑執行長召集公路總局、水利署、水土保持局、林務局、高雄市政府及桃源區公所實地視察各單位施工進度及防災整備情形。

水保局台南分局表示，台20線桃源勤和段莫拉克颱風受創嚴重，影響居民進出，目前已改為高架橋，起點正位於荖濃溪與玉穗野溪的匯流口，玉穗溪上游莫拉克颱風災後仍有大量的不安定土砂殘餘在坡面或堆積在溪床，而且溪旁的玉穗農路對當地族人來說是重要的替代道路，為了避免土砂大量下移危及下游匯流口高架橋的安全，因此105年就依據行政院南服中心的分工協調結論辦理野溪土砂清疏，工程進度已達100％，總清疏量75452立方公尺。

另外也規畫兩座梳子壩調節土砂下移，已經在積極趕工當中，將與下游公路總局施作的防砂設施整合，預計可整體控制約12萬立方公尺的不安定土砂，有效保護台20線高架橋的安全。

5月汛期將至，甲仙區曾經是莫拉克颱風的重大土石災區，為瞭解該地區治山防災進度及土石流防災整備情形，行政院南服中心黃義佑執行長今天特別訪視甲仙區西安里和南巷野溪，關心工程施工進度及治理成效。

黃對於水保局先進行整體性規畫後，再分年分期治理表示讚許，同時看到本工程在施工期間為了落實職業安全，也有很多創新的作法，並與高雄市政府勞工局勞動檢查處、水利局辦理安全區域聯防，肯定水保局台南分局對職業安全衛生的重視及貫徹之決心。

(中時)