朝陽科大幼保系　以全幼兒音樂教育走入國際

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朝陽科大幼保系師生前往芬蘭訪問交流。（朝陽科大提供）

朝陽科大在2007年成立全國技專院校幼保系第一個全幼兒音樂教育中心，至今仍具領先地位。教授李玲玉積極推動國際互動交流，近日與知名的芬蘭特殊音樂教育中心簽訂合作，將攜手推動國際全幼兒多感音樂教育，讓台灣登上國際舞台。

朝陽科技大學幼保系教授李玲玉創作出不同頻率、音階及振動的教學音樂，並帶動幼兒透過歌唱、肢體動作啟動感應儀器而播放音樂，幼兒隨著肢體與音樂互動，搭配燈光、道具及環境氛圍，讓幼兒自行探究體會、內化學習，並修正行為，對音樂建立全新感受。

李玲玉說，國外的音樂教育中心大多運用於特殊教育，朝陽科大幼保科在附設幼兒園推動全教育音樂教學，搭配全英文教學，讓孩子快樂接觸音樂，促進學習動機，學習成果在國際發表頗受矚目與好評。

李玲玉擔任國際音樂教育學會音樂治療委員會主席多年，在全球各地參與推廣幼兒音樂教育，朝陽科大全幼兒音樂教育中心獲教育部補助校級特色計畫，積極推動國際學術交流，並將學生學習及就業推廣至國際，日前更率學生參訪芬蘭Metropolia大學，並與知名的特殊音樂教育中心（Special Music Centre Resonaari）簽約合作，未來將合作舉辦跨國際研討活動。

朝陽科大幼保系與丹麥VIA大學、比利時林堡大學及荷蘭海牙大學等學校都建立師生交流機制，李玲玉並帶著學生前往中國大陸寧波與上市上櫃的海倫鋼琴合作，建置傳承及實習就業的平台，讓學生能未畢業就先就業。李玲玉說，希望未來能獲更多海外學習的機會與補助，開拓學生的國際視野，開啟幼保教育的一片天。

(中時)