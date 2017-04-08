遊韓台灣團遇火燒車 17名台人及時逃出

到韓國旅遊台灣團，8日遊覽車突然在高速公路上起火，所幸17名台灣遊客發現得早，趕緊下車，無人傷亡。（圖截自中天新聞）

到韓國旅遊台灣團，8日遊覽車突然在高速公路上起火，所幸17名台灣遊客發現得早，趕緊下車，無人傷亡。（圖截自中天新聞）

7日出發預計到韓國旅遊5天的一團台灣團，8日遊覽車行經韓國京畿道楊平郡段時，遊覽車突然在高速公路上起火，所幸17名台灣遊客發現得早，趕緊下車，無人傷亡，其中，有不少是來自台南的團員，事發後也透過網路向親友報平安。

該名來自台南的團員在直播上說，事故發生前大家在車上有聞到燒焦味，原以為是附近燃燒雜草的味道，好在坐最後面的團員發現是車子冒煙，趕緊通知司機將車停在路邊後，大家趕緊逃出車外，不久遊覽車就起火，變成一團廢鐵。

所幸17名台灣旅客及時逃出車外，並無人員傷亡，下車後看著遊覽車燒成廢鐵，團員似乎受到些許驚嚇，也站在高速公路旁等接駁車，上接駁車後部分團員也透過網路向親友報平安，也謝謝網友們的關心。

(中時)