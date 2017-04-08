鄭進一談女婿條件：怕活不到那個時候

鄭進一帶著女兒工作，滿臉慈祥父愛。（台視提供）

鄭進一接受林益如專訪。（台視提供）

鄭進一日前上台視《台灣名人堂》宣傳演唱會，坦承自小早熟，小學階段就開始談戀愛，也因為這樣的過程讓他能以絲絲入扣的歌曲，牢牢抓住女性聽眾的心，他笑說：「從生下來到現在，我最喜歡就是女人，這世間沒有女人該怎麼辦！」對於女兒鄭羽潼未來交友條件，鄭進一開明表示：「男人不好就要換，3年換一個我也OK，不過我應該活不到那個時候。」

他被封「音樂鬼才」，自曝6歲時，一聽到歌曲就能唱出正確音階，鄭進一打趣的說：「小時候不敢講、怕被人帶去解剖！」自信過人，不怕得罪人、也不怕被嫉妒，他驕傲地說：「我生下來就是被人家嫉妒的！」2011年驚爆涉入吸毒風波，他坦承當時內心十分害怕：「擔心進去會不會關20年都不出來了！」歷經人生低潮的鄭進一坦然說：「在吸毒這件事，學到了做什麼事就要付出代價。」更多精彩訪談內容請鎖定9日上午10點「台視主頻」播出的《台灣名人堂》。

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(中時)