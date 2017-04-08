扶輪社捐助 小獅王幼棒隊獲贈新隊衣
埔里鎮小獅王幼棒隊8日舉辦隊內紅藍對抗賽，在埔里扶輪社的贊助下，小小選手們擁有新球衣與球具，埔里幼棒隊是中部地區第一支幼棒隊，地方人士希望從基礎打起，讓埔里地區成為一流棒球選手的搖籃。
埔里幼棒隊是埔里地區喜愛棒球的家長們所發起，邀請埔里國小少棒隊教練田雨樹指導，年齡組成主要為幼兒園中班至國小二年級，競賽規則無三振出局，由大人餵球或以固定座讓小朋友打擊，不分男女，主要目地是讓幼兒熟悉棒球規則，並喜愛戶外運動，培養參與少棒隊的基礎。
埔里幼棒隊4月底預計北上參與全國春季幼兒杯棒球賽，正在擔憂無統一的球衣、球具參賽時，埔里扶輪社帶來好消息，捐贈20套球衣、球具給小選手們，今日舉辦捐贈儀式，社長蘇昱誠等社員還下場與小朋友對戰，對於小朋友精湛的防守能力驚訝不已，佩服在田雨樹的帶領之下，小朋友已具備了代表埔里對外參賽的實力。
埔里扶輪社前社長廖志城表示，大埔里地區設置少棒隊的學校包括了埔里、中正、法治三所國小，有別於對3C產品沈迷的孩子，這群小選手們走出戶外、迎向陽光，鍛鍊球技與體能，棒球是國球，期望地方的棒球風氣在家長的推動與參與下能夠打開，讓埔里地區成為國內一流棒球選手的搖籃。
(中時)
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