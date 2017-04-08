敘利亞化武攻擊真相 伊朗要求公正調查

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）今天呼籲對敘利亞境內本週發生疑似化武攻擊一事展開公正調查，並警告，美國以飛彈攻擊因應此事是在冒惡化此區域極端主義的風險。

羅哈尼今天在演說中說：「我們要求設立立場中立的國際實情調查團體，以查出這些化武來自何處。」

伊朗是敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的主要區域盟友，對阿塞德打擊反抗軍和伊斯蘭國（IS）好戰分子提供軍事與經濟支援。

羅哈尼對飛彈攻擊在推文中說：「我要呼籲全球拒絕這類政策，這只會為此地區和全球帶來毀滅和危險。」

他在透過國營電視發表的演說中說：「這位現在在任的美國總統宣稱要打擊恐怖主義，但敘利亞所有恐怖分子現在都在歡慶美國採取攻擊行動。」

他並說：「為何攻擊與恐怖分子交戰的敘利亞軍隊？你是依據哪項法律或權力，對這個獨立國家發射飛彈？」（譯者：中央社蔡佳伶）1060408

(中央社)