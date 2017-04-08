貴州發現超大型錳礦 藏量逾2億噸
素有中國「錳都」之稱的中國大陸貴州省銅仁市近來發現普覺超大型錳礦床，整個礦區資源量達2.03億噸。專家表示，這將可降低中國大陸對進口錳礦的依存度。
新華社報導，中國大陸是全球最大的錳礦石和錳材料生產、消費大國。錳礦也是鐵礦、鋁礦之後，排名第三的大宗金屬，屬大陸國家戰略緊缺礦產之一，在電池、磁性新材料等方面都有廣泛應用。
近年來，中國大陸國土資源部中國地質調查局和貴州省國土資源廳貫徹落實國務院找礦突破戰略行動計劃綱要（2011-2020年），在銅仁市實施錳礦整裝勘查。
這項勘查工作發現貴州普覺、道坨、高地、桃子坪共4個世界級隱伏超大型錳礦床和6個大中型錳礦床等。
中國工程院院士、中國地質科學院科技委主任陳毓川表示，貴州發現4個超億噸錳礦床，新發現總量達到6億多噸，超過大陸原有5億多噸的保有總量，占目前大陸錳礦保有資源量的60%左右。
他說，這是大陸國內錳礦發掘的重大成果，對於大陸發展工業，尤其是鋼鐵業有關鍵性的作用，可以很好地降低錳礦對外進口依存度。1060408
(中央社)
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