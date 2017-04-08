新北三峽建材行火警 鐵皮建築全毀

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

新北市三峽區紫新路一處建材行，今天下午發生火警。火勢在傍晚4時30分許控制，現場為3層樓鐵皮建築物，面積初估約300平方公尺，無人員受困傷亡。

新北市府消防局表示，三峽區紫新路火警，將近傍晚5時火勢撲滅，現場為1層樓鐵皮建築物，火勢猛烈全部燒毀，燃燒塗料及些許甲苯，面積約300平方公尺，無人員傷亡。1060408

(中央社)