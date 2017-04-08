山農拚觀光 推動祕境探索行程

明潭下池水庫曲流景觀讓人驚豔。（沈揮勝攝）

古隧道發思古之幽情。（沈揮勝攝）

古隧道呈S型，走在中段完全無光、伸手不見五指；及至出口豁然開朗、別有洞天之感。（沈揮勝攝）

車埕休閒農業區導覽行程之一「明潭下池水庫」，景致美麗，遊客優游暢快。（沈揮勝攝）

重大水力發電引水設施「隧橋」。（沈揮勝攝）

南投縣水里鄉車埕村是鐵路集集支線最後火車站，因景致優美被喻為「祕密花園」，該村的山區有40多戶農友，利用在地特有的木業、水力發電和鐵道文化，發展「車埕休閒農業區」，獲農委會輔導與肯定，近5、6年來推動祕境探索行程，很受遊客歡迎。

車埕休閒農業區總幹事胡友誠表示，現今國旅模式，講求景觀、生態、知識、文化和DIY；這5大要項，車埕1樣也不缺。

除了鐵道車站及昔年木業廠區，保留或復貌完整，車埕車站上方的明潭抽蓄電廠、明潭下池水庫、S形古隧道，以及日治時代所留下來大觀水力發電廠（日月潭第1發電所），都值得細細品位和觀賞。

目前「車埕休閒農業區」除了在投131縣道指標27.8K設有包括木馬車、輕便車鐵軌、車廂及木器DIY等複合設施的體驗區外，受過導覽解說訓練的農民們，還排班引領套裝體驗行程。

行銷專員張素蘭說，入門型親子遊程，固定在每周六、日下午1點鐘，以導覽專車接送遊客到古隧道、大觀發電廠及明潭下池參觀講解，全程約2個鐘頭，收費100元，返回火車站剛好可以從容銜接上3點40分的列車，輕鬆、便宜、好玩又舒壓，值得推薦。

另有進階型遊程，搭配木香便當餐盒或咖啡、蘭花DIY及在地食材體驗，或另加攀登集集大山、縱谷溪流之旅，時程3到5小時、收費350至2000元不等，多元規畫與選擇；預約接洽0910-593737、049-2777561。

(中時)