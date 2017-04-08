本季首轟出爐 林益全：最重要是希望球隊贏球　

林益全昨役敲出本季首轟，可惜球隊還是輸球收場。(周鎮宇攝)

富邦悍將內野手林益全，昨役面對中信兄弟，本季首轟出爐，可惜球隊還是無法擺脫連敗陰霾，林益全說，打出全壘打是運氣，最重要還是希望球隊能夠贏球，這樣比較開心。

林益全昨在第3局轟出兩分炮，一度率隊取得3比0領先，可惜在比賽後段還是遭到逆轉輸球，林益全指出，棒球一到九局，不管攻擊還是守備，就是盡量做出一百分的表現，就有機會止敗，至於球隊目前都在比賽後段遭逆轉，可能就是在後段沒有做到一百分。

開季10場轟出本季首轟，林益全認為算快的了，他表示，全壘打本來就可遇不可求，自己就是多打一些安打，全壘打自然而然就會出現，畢竟全壘打是安打的延伸。

(中時電子報)