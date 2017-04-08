製梅樂 仁愛鄉舉辦製脆梅活動
仁愛鄉公所8日、9日在互助村與新生村舉辦「仁愛製梅樂百人製梅活動」，邀請仁愛鄉吉祥物「瓦力斯」、「吉娃絲」擔任活動代言人，與來賓跳著韓國歌曲《Bar Bar Bar》，逗趣可愛的跳舞模樣引吸遊客目光，行銷當地梅子產業。
仁愛鄉製梅季2天活動包含製梅體驗、「梅」風味餐、文化體驗、舞蹈表演等活動，南投縣副縣長陳正昇表示，公所與農會近幾年大力推銷梅子產業，主打仁愛鄉三酸，包含原生梅、楊梅及檸檬3項在地特產，促進當地觀光、農業發展，樂見公所積極行銷梅子，推升地方農特產。
在仁愛鄉農會總幹事戴錦稔的帶領下，多位貴賓與民眾一同參與製梅，流程是將青梅倒入鹽巴後，用雙手搓揉直表皮出水，再加以敲打，由於剛採下來的青梅相當結實，搓揉5分鐘後，許多來賓直呼手疼腰痠，仁愛鄉長江子信說，腰沒痠的話做出來的梅子不好吃，逗得現場來賓哈哈大笑。
今年梅子產量受暖冬、春寒影響，產量只有往年3成，仁愛鄉公所指出，仍然希望透過「製梅樂」行銷活動，邀民眾到原鄉採梅、DIY體驗，品嚐當地當季風味餐，提升原鄉部落的觀光與經濟發展。來自台中的陳小姐表示，覺得活動內容新鮮有趣，向來只有吃做好的梅子，自己沒有動手做過，趁機體驗製梅樂趣，又能山上欣賞優美景色，很適合全家前來踏青。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。