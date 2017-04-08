製梅樂 仁愛鄉舉辦製脆梅活動

仁愛鄉舉辦製脆梅活動，吸引觀光客參與。（圖／南投縣府提供）

仁愛鄉公所8日、9日在互助村與新生村舉辦「仁愛製梅樂百人製梅活動」，邀請仁愛鄉吉祥物「瓦力斯」、「吉娃絲」擔任活動代言人，與來賓跳著韓國歌曲《Bar Bar Bar》，逗趣可愛的跳舞模樣引吸遊客目光，行銷當地梅子產業。

仁愛鄉製梅季2天活動包含製梅體驗、「梅」風味餐、文化體驗、舞蹈表演等活動，南投縣副縣長陳正昇表示，公所與農會近幾年大力推銷梅子產業，主打仁愛鄉三酸，包含原生梅、楊梅及檸檬3項在地特產，促進當地觀光、農業發展，樂見公所積極行銷梅子，推升地方農特產。

在仁愛鄉農會總幹事戴錦稔的帶領下，多位貴賓與民眾一同參與製梅，流程是將青梅倒入鹽巴後，用雙手搓揉直表皮出水，再加以敲打，由於剛採下來的青梅相當結實，搓揉5分鐘後，許多來賓直呼手疼腰痠，仁愛鄉長江子信說，腰沒痠的話做出來的梅子不好吃，逗得現場來賓哈哈大笑。

今年梅子產量受暖冬、春寒影響，產量只有往年3成，仁愛鄉公所指出，仍然希望透過「製梅樂」行銷活動，邀民眾到原鄉採梅、DIY體驗，品嚐當地當季風味餐，提升原鄉部落的觀光與經濟發展。來自台中的陳小姐表示，覺得活動內容新鮮有趣，向來只有吃做好的梅子，自己沒有動手做過，趁機體驗製梅樂趣，又能山上欣賞優美景色，很適合全家前來踏青。

(中時)