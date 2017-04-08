全球少於千棵　日月潭發現台灣原始觀音座蓮

日月潭新發現的台灣原始觀音座蓮，目前正在長出新嫩芽。（沈揮勝攝）

3億年前就已出現在地球的台灣原始觀音座蓮，現存總數僅寥寥數百棵。（沈揮勝攝）

魚池鄉為台灣原始觀音座蓮主要分布地。（沈揮勝攝）

號稱國寶級活化石、全球僅存幾百棵的「台灣原始觀音座蓮」，最近在日月潭發現新育地！數名筍農在文武廟後山發現長相特殊的蕨類，以手機拍照Line傳給知名生態解說員葉建興，確認它就是這種3億多年前就已出現、比恐龍年代更久遠的珍稀植物。

葉建興指出，台灣原始觀音座蓮於1915年在魚池鄉蓮華池被發現、命名並登錄為特有種，僅知南投縣魚池鄉蓮華池及新北烏來有零星分布，因數量稀少，日治時代列為國立天然紀念物。近年因投入生態觀察的民眾越來越多，魚池鄉魚池村及大雁村，陸續發現3、4處新族群。

清明前後是箭竹筍採收季節，魚池街區陳姓、林姓農友上周到日月潭拔筍時，無意間發現約40、50棵特殊蕨類；由於近10多年來農委會特生中心培訓出不少生態解說員，部分農友對植物辨識有一定基礎，經比對並請教專家後，確認為台灣原始觀音座蓮。

葉建興表示，發現台灣原始觀音座蓮新生育地固然讓人振奮，但更重要的是如何「保護」；除了台灣原始觀音座蓮，另一種更珍稀、在蓮華池已消失40多年的伊藤氏原始觀音座蓮是否還存在？更是讓人關切。

(中時)