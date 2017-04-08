開轟後球隊贏了 張志豪：證明不是我的關係

張志豪連3戰轟全壘打。（葉姵妤攝）

中信兄弟張志豪本季前3場敲全壘打的比賽，球隊都以輸球收場，昨日兄弟欲終止5連敗低潮，張志豪再掃出個人本季第4轟，最終兄弟以9比4擊敗富邦，張志豪也鬆了一口氣，笑說：「這證明應該不是我的關係了吧。」

張志豪2日在對統一獅雙重賽首戰轟出本季第1發全壘打，5、6日交手Lamigo桃猿也都轟出全壘打，但張志豪開轟的比賽，兄弟都輸球，昨日之前苦吞5連敗，張志豪坦言曾經懷疑自己，「我有想過是不是我打全壘打球隊就輸球，之前（周）思齊也有這樣。」

昨日兄弟與富邦3連戰首場比賽，張志豪5局上再敲陽春全壘打，個人連3場開轟，但當時球隊還以1比3落後，張志豪說：「當下其實還是有點擔心會不會又輸。」但陳子豪馬上「背靠背」開轟，7局上張志豪跑回追平分後，林智勝轟出致勝3分炮，張志豪也放心了。

雖然連續3戰敲全壘打、本季累積4轟，張志豪對自己的表現還不滿意，他提到：「自己還沒有把第1棒的角色扮演好，應該要多上壘才是。」本季棒次調至第1棒，張志豪也已能習慣這角色，「每天上場前都會想一下第1棒該做的是什麼。」

(中時電子報)