川習會陸立場 陸委會：未正視兩岸現實
中國大陸外交部長王毅表示，陸方在川習會上重申對台立場。對此，陸委會今天表示，中華民國是主權國家，陸方說法並不能代表台灣的主張，也沒有正視兩岸的現實。
中國大陸外交部官網下午刊登王毅說明川習會的會談情況。
王毅表示，中方在會中重申「在台灣、涉藏問題上的原則立場，希望美方在中美三個聯合公報和一個中國政策基礎上予以妥善處理，防止中美關係受到干擾。」
對此，行政院大陸委員會表示，中華民國是主權國家，對岸長期在美中領導人會晤及國際場域單方闡述對台立場，並不能代表台灣的主張，也沒有正視兩岸的現實。
陸委會指出，政府感謝美國官方及各界近期多次重申依據「台灣關係法」及「六項保證」的堅定對台承諾。並呼籲中國大陸在「對等、尊嚴」的基礎上，與政府展開溝通對話、化解分歧，以正向思維和務實作法，共同承擔維護台海及區域和平繁榮的責任。
陸委會表示，台灣的尊嚴與民主制度的永續是國家發展的關鍵，政府維護台灣人民權益及核心利益的堅定立場與決心，不會有任何改變；台灣作為維護區域和平負責任的一方，將堅持致力維繫兩岸和平穩定及台灣民主多元的兩岸現狀。
此外，王毅的說明內容提到，川普將應習近平邀請，於今年內赴中國大陸國是訪問。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，政府會持續密切關注情勢發展並妥審因應。
中國大陸國家主席習近平與美國總統川普（DonaldTrump）在美國佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部舉行的會談於美東時間7日下午結束。1060408
(中央社)
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